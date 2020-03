“Stare a casa è un sacrificio banale che può salvare altre vite, ma anche la tua”

Andrà tutto bene - Viterbo - Rita Persi incoraggia tutti a fare la propria parte per l'emergenza Coronavirus

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Basta mascherine. Riprendiamoci il sorriso. Dedicato a tutti, l’unione fa la forza.

Fino a ieri si pensava che il danno più grande del mondo fosse quello della plastica, uno dei tanti. Oggi sembra niente in confronto a quello che sta accadendo in molte nazioni. Anche noi italiani non avremmo mai immaginato ciò.

Voglio dire a quelle persone, che indubbiamente non hanno capito la gravità e l’emergenza che ci ha portato questa pesante situazione, di uscire solo se è indispensabile per evitare i contagi.

Basta poco per fermarlo. Per cui rimaniamo a casa. Quanti medici, infermieri, socio-sanitari, protezione civile, forze dell’ordine, giornalisti, volontari e tante tante altre persone, che lavorano per noi, vorrebbero stare a casa con le loro famiglie pur amando il proprio lavoro, ma purtroppo non possono e non vogliono, per salvarci.

Quanti malati sul letto di ospedale, soli e senza un viso familiare, sofferenti, aggrappati alla fede, stanno combattendo tra la vita e la morte, mentre vorrebbero stare nelle loro case con i propri cari.

Quanti, purtroppo, non andranno mai più nelle loro case perché non ce l’hanno fatta e non riabbracceranno più i loro cari. Allora riteniamoci fortunati e stiamo a casa. Lo dobbiamo a questi angeli sulla terra e ai tanti angeli volati in cielo. È un sacrificio banale che può salvare altre vite ma anche la tua.

Pensa ai tuoi cari, al tuo paese, alla tua città, alla tua regione, alla tua patria. Ti si chiede poco e con quel poco puoi fare tanto. E ne andrai orgoglioso perché quando tutto passerà, potrai dire che anche tu hai fatto la tua parte per aiutare a distruggere questo mostro invisibile.

Se sei un “italiano vero” aiutaci a tenere alta la nostra bandiera per poterla sventolare tutti insieme. Ce la faremo. Andrà tutto bene. Grazie a tutti i nostri eroi. Domani mi piacerebbe pensare che anche tu lo sarai.

Rita Persi

Una mamma

Andrà tutto bene – le buone notizie del lettori

La preoccupazione cresce e in mezzo a tante notizie negative spicca l’iniziativa “Andrà tutto bene” con cui i bambini di tutto il paese stanno decorando le finestre e i balconi con striscioni di color arcobaleno.

L’obiettivo è quello di portare una ventata d’ottimismo generale e sulla scia di questo Tusciaweb chiede ai suoi lettori di segnalare notizie positive che li hanno coinvolti in questo periodo molto complicato.

Come state affrontando l’emergenza sanitaria? Vi è successo qualcosa di bello in questi giorni? O semplicemente, in che modo avete deciso di passare il tempo in casa? Le storie più belle saranno pubblicate nei prossimi giorni dando vita ad un’iniziativa utile anche per costituire un archivio, una memoria storica collettiva. Un libro digitale che tutti potranno sfogliare una volta che questo periodo sarà finalmente alle spalle.

Per partecipare alla rubrica “Andrà tutto bene” basta inviare un testo scritto e le proprie foto a Tusciaweb (indirizzo email: redazione@tusciaweb.it oppure via whatsapp al numero 338/7796471), ovviamente unite al vostro nome e cognome.

In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico.

Sugli scatti sarà apposta la dicitura “tusciaweb copyright”.

22 marzo, 2020