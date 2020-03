Stasera il giallo di Gradoli su Crime+Investigation

Televisione - Alle 22 sul canale 119 di Sky la scomparsa di Elena e Tatiana per mano della coppia di cognati-amanti Paolo e Ala

Gradoli – Sarà il giallo di Gradoli a chiudere questa sera la miniserie “Delitti: famiglie criminali” in onda alle 22 su Crime+Investigation sul canale 119 di Sky.

Si tornerà a parlare in televisione diTatiana Ceoban, la 36enne moldava misteriosamente scomparsa il 30 maggio 2009 da Gradoli insieme alla figlia Elena di 13 anni, uccise per mano del compagno di Tatiana, l’elettricista Paolo Esposito, all’epoca quarantenne, con la complicità della sua amante, Ala Ceoban, sorella poco piu che ventenne della vittima.

Sì tratta dell’ultimo di una serie di cinque episodi che propongono ai telespettatori un viaggio nel lato oscuro della famiglia italiana, in cui i “cattivi” sono legati da vincoli di sangue o d’amore che finiscono per compiere, favorire o coprire i più efferati crimini.

Tra i casi raccontati figurano, oltre al Giallo di Gradoli, la coppia dell’acido ossia Martina Levato e il fidanzato Alexander Boettcher; Gloria Rosboch, insegnante piemontese uccisa da un suo ex allievo; Andrea La Rosa, ex calciatore, ammazzato da un amico e dalla madre di questi; Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa a 18 anni in un caso mai chiarito e su cui, a 19 anni di distanza, si indaga ancora a proposito dell‘ipotetico coinvolgimento di un maresciallo dei carabinieri e della sua famiglia.

Il giallo di Gradoli

30 maggio 2009, Gradoli, provincia di Viterbo.

Tatiana Ceoban, 36 anni, moldava, scende alla fermata del bus davanti a casa, dove vive con la figlia Elena, 13 anni, e il compagno, Paolo Esposito 40 anni.

Quel giorno madre e figlia scompaiono e non saranno più ritrovate. Secondo gli inquirenti è stato Esposito a farle sparire, insieme ad Ala Ceoban, 24 anni, la sorella di Tatiana.

Il movente? Bisogna cercarlo nei filmini erotici e nei mille messaggi che Paolo e Ala si scambiavano, prove di una relazione dove Tatiana e la figlia Elena sarebbero state di troppo.

I due si sono sempre detti innocenti. Nel 2013 la cassazione ha confermato per lui la condanna all’ergastolo, per lei 8 anni di prigione per favoreggiamento.

Esposito sta scontando l’ergastolo per il duplice delitto nel carcere di Mammagialla. L’ex amante ha scontato circa sei anni di carcere e di recente è stata espulsa dall’Italia e rinviata in Moldavia.

22 marzo, 2020