“Stiamo lavorando per tutelare al massimo i diritti dei pazienti affetti da diabete”

Coronavirus - Roma - La presidente di Federdiabete Lina Delle Monache sull'emergenza sanitaria

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In questa situazione di estrema emergenza Federdiabete Lazio si è già mossa in regione per tutelare al massimo i diritti dei pazienti affetti da questa patologia.

La presidente Lina Delle Monache ha già chiesto una proroga per il rinnovo della patente di guida per quei pazienti la cui scadenza è prevista in questo periodo, dato che al momento non è possibile effettuare l’iter abituale.

Inoltre è stata chiesta anche la proroga per i piani terapeutici, e per i presidi, non solo per i diabetici ma anche per coloro che sono affetti da altre patologie croniche. Stesso dicasi per la revisione dell’indennita di frequenza e per la proroga per il rinnovod ella Legge 104.

“Abbiamo lavorato alacremente in questi giorni – ha detto Lina Delle Monache – per far sì che questa difficile situazione non crei ulteriori disagi alle persone affette da varie patologie. La regione, che si è mostrata molto disponibile, dovrebbe emettere un decreto nelle prossime ore”.

Federdiabete Lazio

Condividi la notizia:











11 marzo, 2020