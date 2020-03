Coronavirus - Viterbo - Intervista al medico di Belcolle positivo al primo tampone - Contagiato anche il fratello docente dell'Unitus

Viterbo – “Io sto bene, mio fratello ha la polmonite ma sta guarendo”. Intervista al medico di malattie infettive dell’ospedale di Belcolle positivo al primo tampone da Coronavirus. Era già in quarantena domiciliare, da dopo che il fratello è stato contagiato dal Covid-19. È il docente d’agraria dell’Unitus ricoverato allo Spallanzani. Positive al virus anche l mogli dell’infettivologo e del professore universitario, ma l’intervista è stata fatta prima che le autorità sanitarie lo rendessero noto.

Dottore, come sta?

“Benissimo. Non ho sintomi e pertanto non sono ricoverato. Precauzionalmente, sono in isolamento domiciliare fiduciario”.

È pero stato sottoposto al primo tampone…

“Certamente sì, e ovviamente ha dato esito positivo”.

Da quando è in quarantena?

“Da lunedì, da quando è stata fatta la diagnosi di mio fratello”.

Lavora nel reparto di malattie infettive di Belcolle. Ha avuto contatti con colleghi e pazienti che ora possono essere potenzialmente contagiati?

“Queste sono informazioni riservate. L’unità di crisi sta lavorando su tutti i contatti. Chiaramente, esercitando in ospedale, ho contatti con colleghi e pazienti”.

Lavorando a malattie infettive, prendeva già delle precauzioni con i pazienti?

“Sì, vengono utilizzate sempre e costantemente. Ma fino ad ora non c’era mai stata alcuna situazione che potesse far pensare al contagio del virus”.

Ha contratto il Covid-19 da suo fratello?

“Sì, certamente”.

E suo fratello?

“Non lo so dire, anche perché non ha mai avuto collegamenti epidemiologici con il nord Italia né contatti stretti con persone ammalate”.

Quali sono le condizioni di suo fratello?

“Molto buone. Sta molto meglio. Sta guarendo”.

Ma ha avuto sintomi…

“Sì, ha la polmonite”.

E per questo è stato ricoverato allo Spallanzani…

“Sì. Per precauzione, avendo avuto una polmonite da Covid-19, è stato ricoverato”.

In terapia intensiva?

“No, fortunatamente non ne ha bisogno”.

Raffaele Strocchia

6 marzo, 2020