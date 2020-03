Viterbo - Comune - Per un importo di 479mila euro

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Strade groviera all’Ellera, parte l’appalto per l’asfaltatura.

Un intervento atteso da parecchio tempo, con gran parte delle vie ridotte a un colabrodo. Adesso il comune dà avvio alla gara, ma per vedere i primi risultati occorrerà aspettare ancora un po’.

L’importo è di 479mila 456 euro per la riqualificazione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso di via Zara, Via Pola, via Gorizia, via Ticino, via Dora Riparia e Via Friuli, come riporta la procedura d’appalto.

L’aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo, stabilito dall’offerta al ribasso rispetto al prezzo a base di gara.

Le domande possono essere inviate entro mezzogiorno del 31 marzo. Poi dovranno partire le procedure fino al verbale di consegna lavori. In quel momento, scatteranno i 120 giorni necessari per terminare i lavori e far scomparire le buche.

Condividi la notizia:











13 marzo, 2020