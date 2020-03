“Subito la riconversione dei reparti dismessi in posti di terapia intensiva”

Viterbo - La richiesta al governo del sindaco Giovanni Maria Arena in qualità di presidente della conferenza sanitaria dei sindaci della provincia

Viterbo – Il sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena, in qualità di presidente della conferenza sanitaria dei sindaci della provincia di Viterbo, chiede al governo e alla regione di attivarsi immediatamente per la riconversione di alcune cliniche e dei reparti dismessi di chirurgia generale e di medicina, in posti letto di terapia intensiva e sub intensiva, prima che l’emergenza si sposti dal Nord all’Italia centrale.

“Non possiamo permettere di farci trovare impreparati – dichiara Giovanni Arena -. Pur con la speranza che questi posti non siano mai necessari, è nostro dovere, fin da subito, adoperarci per essere pronti ad affrontare una possibile emergenza delle rianimazioni. Sono sicuro che sia interesse di tutti muoversi in questa direzione e spero che un segnale concreto arrivi al più presto”.

10 marzo, 2020