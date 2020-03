Sul mercato settimanale si litiga pure tra i capigruppo

Viterbo - Comune - L'opposizione vuole discutere dello spostamento in commissione, la maggioranza no - Stabilite le nuove date di consiglio

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Sul mercato settimanale si litiga pure in capigruppo.

Ieri mattina, la riunione a palazzo dei Priori per stabilire le nuove sedute di consiglio comunale e non solo.

L’opposizione ha chiesto di convocare una commissione per discutere dello spostamento del mercato dal Sacrario al Carmine.

Sabato scorso per la prima volta gli ambulanti hanno aperto i banchi, dopo due settimane di protesta. A fine mattinata i commenti non erano esattamente entusiastici sul risultato. Definito dai commercianti un flop.

La minoranza ne vorrebbe discutere in commissione, ma la maggioranza lo reputa prematuro. Meglio per ora, andare avanti così.

C’è un tavolo di confronto, sostengono, con gli ambulanti. E poi è in corso una prova di tre settimane per capire come va. Ne restano due.

Magari se ne parlerà nel corso della prossima seduta di consiglio comunale, il 10 marzo, visto che sono previste le interrogazioni. Il 12, invece, sarà la volta della piscina comunale, altro argomento caldo. Altre sedute sono in programma per il 17 e il 19 marzo.

Condividi la notizia:











3 marzo, 2020