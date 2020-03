Sulla pagina Facebook del comune è ancora l’ultimo dell’anno…

Viterbo - Social e siti dell'amministrazione languono, in attesa di essere "rianimati" dal nuovo gestore

Condividi la notizia:











Viterbo – Achille Lauro direbbe: “Ci son cascato di nuovo”.

Dopo il sito Visit Viterbo rimasto alle iniziative di Natale (e poi aggiornato col programma del Carnevale viterbese), sòrte più o meno identica tocca alla pagina Facebook Comune di Viterbo informa. Peccato che informi fino al 31 dicembre 2019, dia notizia del concerto di Capodanno di Giovanni Allevi… e poi il nulla nullificante.

Certo, a scorrerla all’indietro i post sono tanti. Ma il fatto è proprio questo: finché si tratta di andare indietro, tutto ok. È andare avanti – sul piano informatico, si intende -, o almeno stare al passo coi tempi, che sembra proprio un’operazione complicata per l’amministrazione comunale viterbese.

Questo spirito retrò non dovrebbe durare ancora per molto. E in effetti c’era da aspettarsi che, oltre a Visit Viterbo, anche le altre piattaforme di comunicazione turistico-istituzionale fossero come “interrotte”. Il contratto tra Palazzo dei Priori e la web agency viterbese Editions srl è scaduto due mesi fa: era lei a prendersi cura di siti e social comunali. Compito che, nell’interregno del passaggio dal vecchio al nuovo gestore – 60 giorni circa – nessuno ha ereditato. Da qui le pagine ferme.

L’assessore alla Cultura Marco De Carolis, del resto, l’aveva detto: “Stiamo procedendo a incaricare un’altra società”. Nel frattempo: no affidamento, no aggiornamento. In compenso il comune ha investito in promozione e cartellonistica, con nuovi pannelli e un video su Viterbo città dei papi, lanciato nei giorni scorsi.

Alla Editions è subentrata in queste ore la We-Com di Luca Provvedi, che mercoledì illustrerà pubblicamente la sua offerta – comprensiva di sito web del comune di Viterbo nuovo di zecca – in conferenza stampa accanto agli amministratori. Forse quelle pagine-zombie, lasciate a marcire nell’Internet dove tutto scorre, riprenderanno vita…

Condividi la notizia:











2 marzo, 2020