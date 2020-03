“A Sutri sanno bene che Sgarbi è sempre in giro…”

Politica - Candida Pittoritto di "Civiltà Italiana - Movimento Sovranisti Italiani" risponde alla nota del sindaco Vittorio Sgarbi in cui annuncia di non essere nella Tuscia per non mettere in pericolo i cittadini

Condividi la notizia:











Sutri – Riceviamo e pubblichiamo la risposta di candida Pittoritto di “Civiltà Italiana – Movimento Sovranisti Italiani” al comunicato stampa lanciato dal sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi – Con quel comunicato si è reso ancor più ridicolo.

Il sindaco fantasma comunica che non viene a Sutri per non essere veicolo inconsapevole di trasmissione del virus Covid-19 visto che è sempre in giro. In consiglio comunale disse ben altro.

A Sutri lo sanno troppo bene che è sempre in giro, non si è “quasi mai” fatto vedere da quando è stato eletto. Motivo per cui è stato denunciato da Civiltà Italiana e, sempre a nostro avviso, come prevede il regolamento comunale passibile del provvedimento di decadenza da consigliere.

Invito il sindaco “fantasma” Sgarbi ad attraversare la luce come Sam Wheat nel film Ghost, il tuo percorso politico è finito negli studi Mediaset. Trova la pace. Va, e non tornare più. “Idem”.

Candida Pittoritto

Civiltà Italiana- sovranisti italiani

– Sgarbi – “Non vengo a Sutri per non mettervi in pericolo”

Condividi la notizia:











10 marzo, 2020