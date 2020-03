Viterbo - Si è giustificata così una giovane fermata e controllata dalla polizia - Macchina sequestrata e patente ritirata per due anni

Viterbo – (e.c.) – Tasso alcolemico quasi sei volte oltre il limite: “Mi proteggo dal Coronavirus”.

Guidava in stato di ebrezza per le vie di Viterbo quando, nella notte tra venerdì e sabato, è stata fermata dagli uomini della squadra volante per il controllo del tasso alcolemico.

La giovane, dopo aver soffiato nell’etilometro, è risultata positiva con un tasso di circa 2,96 g/litro. Quasi sei volte oltre il limite.

Una volta fatto il test e accertato lo stato di ebrezza si sarebbe giustificata con gli agenti: “Così mi proteggo dal Coronavirus”.

La macchina è stata sequestrata e la patente le è stata ritirata per due anni.

8 marzo, 2020