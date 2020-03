“Taxi, solo un terzo in circolazione”

Emergenza Coronavirus - Ordinanza del comune taglia di 2/3 il servizio

Condividi la notizia:











Viterbo – Taxi, circolazione ridotta di due terzi.

Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Giovanni Arena. L’emergenza Coronavirus taglia il numero di auto in circolazione in modo drastico. Probabilmente in proporzione col numero di persone che per varie esigenze si spostano nel capoluogo.

Di conseguenza: “Prevedere la circolazione in servizio di 1/3 dei veicoli – si legge nel provvedimento – con arrotondamento alla misura superiore per ogni tipo di turno previsto, garantendo comunque il soddisfacimento del fabbisogno di mobilità attualmente richiesto”.

La decisione arriva dopo il decreto del presidente del consiglio Conte, l’ordinanza del presidente della giunta regionale Lazio per la programmazione del servizio della aziende di trasporto e relativa circolare della direzione regionale infrastrutture e mobilità della regione.

“A seguito di questa normativa i comuni devono ridurre i turni dei servizi taxi”.

Condividi la notizia:











29 marzo, 2020