Tiro a volo, Grazini a Cipro per la prima prova di coppa del Mondo

Sport - Il carabiniere viterbese, in Nazionale con De Filippis e Resca, impegnato negli allenamenti che anticiperanno le gare di domani e giovedì

Condividi la notizia:











Nicosia – (s.s.) – La stagione internazionale di tiro a volo parte con la prima prova di coppa del Mondo.

La manifestazione è in corso di svolgimento sulle pedane cipriote di Nicosia con la Nazionale italiana di fossa olimpica protagonista sia al maschile che al femminile.

Fiammetta Rossi (fiamme oro) e Federica Caporuscio (carabinieri) hanno raggiunto la capitale della piccola repubblica del Mediterraneo orientale il 4 marzo e nel weekend sono state raggiunte da Mauro De Filippis (fiamme oro), Daniele Resca (carabinieri) e Valerio Grazini (carabinieri).

La finale delle donne è andata in scena domenica e Caporuscio ha raggiunto la sesta posizione con 16/25 mentre Rossi, che non è riuscita a strappare il pass per l’atto conclusivo, ha chiuso alla 32esima piazza. Gli uomini, accompagnati dal direttore tecnico Alberto Pera, saranno impegnati da oggi con gli allenamenti ufficiali che anticiperanno le gare di domani e giovedì.

Per il carabiniere viterbese un’altra importante occasione dopo il Gran premio internazionale del Marocco in cui ha conquistato un nono posto a squadre e un 13esimo posto individuale.

Condividi la notizia:











10 marzo, 2020