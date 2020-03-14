Il Todis Viterbo DOMENICA 15 MARZO sarà chiuso per garantire sempre più sicurezza

Viterbo – sponsorizzato –
COMUNICAZIONE PER LA CLIENTELA :
DOMENICA 15 MARZO SAREMO CHIUSI
EFFETTUEREMO UNA SANIFICAZIONE VOLONTARIA DEL SUPERMERCATO COME STANNO FACENDO ANCHE GLI ORGANI COMPETENTI.
QUESTO PER GARANTIRE SEMPRE DI PIU LA SICUREZZA DI VOI CLIENTI E DEL NOSTRO PERSONALE.
L’INGRESSO AI NOSTRI LOCALI è CONTROLLATO ,IL NUMERO DEI CLIENTI VIENE FILTRATO ALL’ENTRATA.
SI CHIEDE CORTESEMENTE DI INDOSSARE MASCHERINE O ALTRI STRUMENTI DI PROTEZIONE PRIMARIA ALL’ENTRATA
MANTENETE LE GIUSTE DISTANTE E SEGUITE LA SEGNALETICA ORIZZONTALE DAVANTI AI BANCHI E ALLE CASSE
VI PREGHIAMO DI UTILIZZARE I DISPENSER CON SANIFICANTE PER LE MANI MESSI A DISPOSIZIONE
NE ABBIAMO 4 ALL’INTERNO DEL SUPERMERCATO ADEGUATAMENTE SEGNALATI.
NON CI SONO PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTO NELLA FILIERA AGROALIMENTARE
AIUTATECI A SERVIRVI NEL MIGLIORE DEI MODI
CHIEDIAMO LA VOSTRA COLLABORAZIONE PER USCIRE TUTTI INSIEME DA QUESTO MOMENTO DIFFICILE
VOGLIAMO ANCHE RINGRAZIARE LA PROTEZIONE CIVILE E TUTTI I NOSTRI RAGAZZI CHE STANNO AFFRONTANDO CON SERIETA PROFESSIONALITA E UMANITA QUESTO BRUTTO MOMENTO
GRAZIE
TODIS VITERBO
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