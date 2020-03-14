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Economia - VERRA' EFFETTUATA LA SANIFICAZIONE VOLONTARIA

Il Todis Viterbo DOMENICA 15 MARZO sarà chiuso per garantire sempre più sicurezza

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Economia - Il Todis di Viterbo

Economia – Il Todis di Viterbo

Il Todis di Viterbo

Il Todis di Viterbo

Viterbosponsorizzato – 

COMUNICAZIONE PER LA CLIENTELA :

DOMENICA 15 MARZO SAREMO CHIUSI

EFFETTUEREMO UNA SANIFICAZIONE VOLONTARIA DEL SUPERMERCATO COME STANNO FACENDO ANCHE GLI ORGANI COMPETENTI.

QUESTO PER GARANTIRE SEMPRE DI PIU LA SICUREZZA DI VOI CLIENTI E DEL NOSTRO PERSONALE.

L’INGRESSO AI NOSTRI LOCALI è CONTROLLATO ,IL NUMERO DEI CLIENTI VIENE FILTRATO ALL’ENTRATA.

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI INDOSSARE MASCHERINE O ALTRI STRUMENTI DI PROTEZIONE PRIMARIA ALL’ENTRATA

MANTENETE LE GIUSTE DISTANTE E SEGUITE LA SEGNALETICA ORIZZONTALE DAVANTI AI BANCHI E ALLE CASSE

VI PREGHIAMO DI UTILIZZARE I DISPENSER CON SANIFICANTE PER LE MANI MESSI A DISPOSIZIONE

NE ABBIAMO 4 ALL’INTERNO DEL SUPERMERCATO ADEGUATAMENTE SEGNALATI.

NON CI SONO PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTO NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

AIUTATECI A SERVIRVI NEL MIGLIORE DEI MODI

CHIEDIAMO LA VOSTRA COLLABORAZIONE PER USCIRE TUTTI INSIEME DA QUESTO MOMENTO DIFFICILE

VOGLIAMO ANCHE RINGRAZIARE LA PROTEZIONE CIVILE E TUTTI I NOSTRI RAGAZZI CHE STANNO AFFRONTANDO CON SERIETA PROFESSIONALITA E UMANITA QUESTO BRUTTO MOMENTO

GRAZIE

TODIS VITERBO

Informazione pubblicitaria


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14 marzo, 2020

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