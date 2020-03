Milano - Sul fronte Coronavirus, Mosca vieta l'ingresso agli italiani

Roma – Dopo il tonfo di ieri, la borsa di Milano apre in rialzo, con Ftse Mib +1,43%, a 15.108 punti.

Sul fronte Coronavirus, la Russia ha deciso di vietare l’ingresso agli italiani per effetto dell’epidemia, mentre in Kenya si registra il primo caso, mentre in Spagna, quattro localit√† della Catalogna sono state messe in isolamento.



13 marzo, 2020