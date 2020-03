Viterbo - Confermata la messa che sarà celebrata dal vescovo Fumagalli alle 16,30

Viterbo – Transito di Santa Rosa, annullata la processione per la pioggia.

Il maltempo crea qualche disagio, ma non ferma comunque i festeggiamenti per il transito di Santa rosa. Boccioli, rosine, minifacchini e sbandieratori avrebbero dovuto, oggi pomeriggio, prendere parte alla processione per il transito di santa Rosa e rinnovare così il loro legame con la patrona.

Purtroppo la pioggia ha fatto slittare la sfilata.

I festeggiamenti sono confermati, ma avranno inizio direttamente con la messa celebrata dal vescovo Lino Fumagalli alle 16,30.

