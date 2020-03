“Trasporto dialisi, servono garanzie sulla qualità del trasporto effettuato”

Lettere - Viterbo - Scrive Roberto Costanzi dell'associazione Malati di reni

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Abbiamo letto con favore la nota del signor Marcello Rossini, per la Cooperativa Sociale Progetto Futuro, e li ringraziamo per il lavoro che giornalmente svolgo per il servizio di trasporto da e per i centri dialisi.

Abbiamo colto, la preoccupazione espressa al termine della nota sul rischio che gli autisti corrono giornalmente per effettuare il servizio.

Tale servizio nella regione Lazio è regolato dal decreto del Commissario ad Acta 441/2014 che prevede dei contributi per sostenere il costo del servizio.

In questo periodo di emergenza pandemia per il Covid-19 tutta l’analisi dei costi, stabiliti in tempi normali stanno saltando, in quanto le organizzazioni di trasporto devono garantire per la salute di autisti e trasportati, standard di sicurezza superiori, quali ad esempio: l’uso e la distribuzione di mascherine e guanti, sanificazione continua dei mezzi utilizzati, mantenimento delle distanze di sicurezza all’interno dei mezzi, misure ulteriori per la verifica giornaliera dello stato di salute degli autisti, possibile fermo precauzionale o obbligatorio degli autisti.

Quali associazioni di rappresentanza delle persone nefropatiche in dialisi, che hanno aderito al tavolo regionale delle malattie renali croniche, Andip, Aned Lazio, Malati di Reni, preoccupate per la continuità dei servizi di trasporto da e per i centri dialisi della regione, abbiamo scritto una lettera al direttore della Direzione salute per chiedere garanzie sulla qualità del trasporto effettuato e per sostenere le spese aggiuntive per le organizzazioni di trasporto che applicano le misure di sicurezza.

Roberto Costanzi

Associazione Malati di reni

– “Il servizio di trasporto dializzati è fondamentale anche in questi giorni”

Condividi la notizia:











25 marzo, 2020