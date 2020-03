“Trasversale, in arrivo il commissario e dalla regione ancora tutto tace”

Politica - Il deputato Mauro Rotelli (FdI): "Siamo perplessi sull’assoluto silenzio riguardo un’opera di così grande rilevanza"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Terni-Civitavecchia: dopo la notizia di qualche tempo fa sull’ipotesi di un nuovo progetto in discussione per il completamento, ecco ora la notizia dell’arrivo di un commissario, voluto dal ministro De Micheli, per terminare l’opera, ferma a Monteromano, nel più breve tempo possibile.

Anche in questo caso, a rendere nota l’eventualità, di grande interesse per il nostro territorio, sono, ancora una volta, rappresentanti istituzionali della regione Umbria, come già precedentemente successo con l’assessore regionale umbro ai Trasporti, Enrico Melasecche.

Al solito nulla è dato da sapere dai palazzi romani riguardo queste ed altre indiscrezioni più o meno fondate, come il prossimo avvio dello Sblocca cantieri.

Ribadiamo la necessità del completamento della Trasversale, fondamentale arteria di collegamento per il nostro territorio, per la quale sono state stanziate ingenti somme che impongono uno sforzo comune per il raggiungimento dell’obiettivo.

Rimaniamo comunque nuovamente perplessi sull’assoluto silenzio della Regione Lazio riguardo un’opera di così grande rilevanza, sulla quale, evidentemente i canali umbri sono sempre più aggiornati di noi.

Mauro Rotelli

Deputato Fratelli d’Italia

9 marzo, 2020