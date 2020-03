Viterbo - Stretta ulteriore in seguito alle nuove disposizioni del premier Conte - Porte serrate anche agli avvocati giunti di buonora per prendere i rinvii

Viterbo – (sil.co.) – Tribunale lockdown, da oggi blocco totale delle udienze contro il Coronavirus.

Questa mattina di buonora il personale stava completando l’affissione dei cartelli con le nuove disposizioni. Chiuso il bar e ingresso serrato per tutti ad eccezione degli autorizzati.

Off limits fino alle ore 10,30 il palazzo di giustizia, in una situazione molto fluida, che potrebbe cambiare da un momento all’altro, tant’è che le regole di ieri non sono più valide oggi, quando le misure restrittive si sono fatte più urgenti in seguito alle ultime disposizioni che fanno dell’intera Italia una zona rossa.

Autorizzati ad andarsene i testimoni. Autorizzato a entrare per motivi d’ufficio il sostituto procuratore Michele Adragna, mentre sono rimasti fuori i legali giunti alla spicciolata per prendere i rinvii dei rispettivi processi, in attesa di ricevere disposizioni al riguardo.

Tra loro il presidente della camera penale Roberto Alabiso e l’avvocato Giovanni Labate, preoccupato di come saranno comunicati i rinvii delle udienze saltate in seguito alle misure anticoronavirus e dell’acceso agli atti in vista di un interrogatorio di convalida fissato per domani.

Oggi nell’aula 5 del pianoterra avrebbe dovuto tenersi udienza collegiale davanti alla terna di magistrati presieduta dal giudice Silvia Mattei, tra cui almeno un processo con un detenuto.

Tra i processi rinviati per l’emergenza Coronavirus, dopo il decreto del premier Giuseppe Conte giunto nella tardissima serata di ieri che ha blindato l’intero paese a partire da questo martedì 10 marzo, quello per usura aggravata ai 15 imputati della presunta “banda dei canepinesi” e il processo sullo scandalo rifiuti a Viterbo scaturito dall’operazione Vento di maestrale ai tre imputati del filone Viterbo Ambiente.

10 marzo, 2020