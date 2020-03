Troppa gente all’ufficio postale, scattano i controlli a campione

Orte - Il messaggio del sindaco Giuliani ai cittadini: "Evitate gli assembramenti, tanto anche i pagamenti delle utenze sono prorogati"

Orte – (a.c.) – Controlli a campione negli uffici postali di Orte “per verificare l’urgenza e l’inderogabilità delle operazioni” degli utenti che si trovano all’interno dei locali. L’annuncio arriva dal sindaco Angelo Giuliani, che parla di “frequenti assembramenti negli uffici postali” della città , da evitare vista l’emergenza Coronavirus in corso.

“Anche i pagamenti di utenze in scadenza sono differibili, stante la proroga di numerosi termini in forza alle disposizioni legislative, per cui i cittadini devono andare all’ufficio postale esclusivamente per operazioni che si possano dimostrare inderogabili e urgenti ai sensi dell’ultimo decreto della presidenza del consiglio” dice Giuliani.

“Le violazioni – ricorda il sindaco – saranno segnalate all’autorità giudiziaria e punibili con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro”.

20 marzo, 2020