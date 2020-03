Trovato con 18 dosi di hashish e tremila euro in contanti, arrestato

Tarquinia - Carabinieri - L'uomo è stato perquisito in casa dopo un servizio di osservazione di diverse ore

Tarquinia – Trovato con 18 dosi di hashish e tremila euro in contanti in casa, arrestato.

I carabinieri della stazione di Tarquinia, hanno finalizzato un servizio antidroga, nei confronti di un uomo del posto che da tempo a seguito di attività informativa precedente, tenevano monitorato da tempo.

Ieri dopo un servizio di osservazione durato diverse ore, i carabinieri della stazione hanno deciso di perquisire la sua abitazione e qui hanno trovato abilmente nascosti ben 40 grammi di hashish già suddivisi in 18 dosi, oltre al materiale per il confezionamento e quasi 3000 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato e posto al regime dei domiciliari.

7 marzo, 2020