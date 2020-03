Tusciaweb, nasce il giornale di mezzanotte

Viterbo - Ogni notte il giornale si rinnova con notizie originali e gradevoli alla lettura

Viterbo – La notte è più piacevole dopo uno sguardo a Tusciaweb.

In mezzo a tanti temi di cronaca, che occupano sempre più spazio per via dell’emergenza sanitaria, la redazione ha deciso di lanciare un nuovo appuntamento con le notizie di mezzanotte.

Allo scoccare del nuovo giorno il giornale si rinnova con tre/quattro notizie più o meno leggere. L’obiettivo è donare un attimo di lettura possibilmente gradevole in un periodo caratterizzato da tante note negative.

Interviste, racconti, segnalazioni e storie dei lettori e molto altro. Tutto ciò che fa parte dell’universo delle good news e dei servizi originali del giornale avrà un ulteriore spazio riservato in primissimo piano.

Un’idea innovativa per i lettori ma anche dei lettori. Proprio per questo chiediamo a tutti di continuare a segnalare ogni esperienza positiva che li ha coinvolti o che ha coinvolto i loro cari tramite le apposite rubriche Andrà tutto bene e Good news. Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e al servizio dei cittadini.

Andrà tutto bene – le buone notizie del lettori

La preoccupazione cresce e in mezzo a tante notizie negative spicca l’iniziativa “Andrà tutto bene” con cui i bambini di tutto il paese stanno decorando le finestre e i balconi con striscioni di color arcobaleno.

L’obiettivo è quello di portare una ventata d’ottimismo generale e sulla scia di questo Tusciaweb chiede ai suoi lettori di segnalare notizie positive che li hanno coinvolti in questo periodo molto complicato.

Come state affrontando l’emergenza sanitaria? Vi è successo qualcosa di bello in questi giorni? O semplicemente, in che modo avete deciso di passare il tempo in casa? Le storie più belle saranno pubblicate nei prossimi giorni dando vita ad un’iniziativa utile anche per costituire un archivio, una memoria storica collettiva. Un libro digitale che tutti potranno sfogliare una volta che questo periodo sarà finalmente alle spalle.

Per partecipare alla rubrica “Andrà tutto bene” basta inviare un testo scritto e le proprie foto a Tusciaweb (indirizzo email: redazione@tusciaweb.it oppure via whatsapp al numero 338/7796471), ovviamente unite al vostro nome e cognome.

In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico.

Sugli scatti sarà apposta la dicitura “tusciaweb copyright”.

Good news

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni esperienza positiva che li ha coinvolti o che ha coinvolto i loro cari.

Episodi belli da raccontare, situazioni critiche che si sono concluse con un lieto fine, ringraziamenti a chi lavora nelle strutture pubbliche o private. Insomma momenti belli e racconti di vita su ciò che funziona bene a Viterbo e in tutta la Tuscia.

Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Good news“. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

30 marzo, 2020