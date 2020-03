“Tutti in casa ma tutti più vicini, dopo l’inverno tornerà sempre la primavera…”

Anche tu redattore - Montefiascone - Il messaggio di speranza di Lorenzo Cesarini, 15 anni, studente di liceo classico

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Era il dodici marzo, le persone erano chiuse in casa, non uscivano, i militari erano alle porte, ma non per portare guerra, ma per mantenere la vita, le persone erano distanti, ma in un certo qual modo erano tutte più vicine, a un metro di distanza.

Erano tutti costretti in casa, ma erano tutti più vicini, rinacquero amicizie, altri si conobbero, ma soprattutto gli italiani scoprirono il bello di essere italiani, le persone scoprirono in quel momento di essere accumunate da una cosa, la speranza, la speranza che li portava a rendersi conto di essere simili, finalmente si resero conto di essere tutti italiani.

In genere si aspettavano i Mondiali per ricordarsi di essere tutti appartenenti ad un popolo, per ricordarsi di essere accumunati dagli stessi sentimenti e dalle stesse radici, finalmente quelle persone che in genere erano divise si erano riunite per far fronte comune, si unirono l’un l’altro, sempre a un metro di distanza, aiutando tutti non facendo nulla. Sì, non facendo nulla, la cosa che all’ apparenza sembra più semplice da fare in quei giorni era diventata una cosa impossibile, anche i più abituati a rimanere in casa avevano l’impulso di uscire, volevano evadere da quel carcere che si erano costruiti per il proprio bene.

La sera si aspettava con ansia il resoconto della giornata fatto dal primo ministro, ma assomigliava sempre più a un bollettino di guerra. In quei giorni però la primavera non sembrava accorgersi del tumulto che stava accadendo nella nazione, mentre le persone si rintanavano o morivano, gli animali uscivano dai loro rifugi, gli uccelli cinguettavano armoniose melodie, i fiori sbocciavano, gli alberi cominciavano a mettere le prime foglie, mentre il popolo era in attesa che passasse il male che li affliggeva, la natura ricominciava a vivere dando un segno di speranza a tutti. Dopo un periodo buio torna la luce, dopo un periodo brutto torna la vita, dopo l’inverno tornerà sempre la primavera.

Questo popolo diviso, stando lontano si è riunificato, persone che vivevano per loro stesse si erano aggregate creando una nuova speranza, collaborando e facendo ognuno la propria parte, aspettando così la fine dell’inverno e il ritorno della primavera.

Lorenzo Cesarini

15 marzo, 2020