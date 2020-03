Viterbo - Coronavirus - Primo sabato da zona rossa nella Tuscia

Viterbo – (g.f.) – Tutti in fila al supermercato, mantenendo le distanze.

Primo sabato in zona rossa per Viterbo. Poca gente in giro, regna il silenzio, interrotto di tanto in tanto dal passaggio di un’auto.

Gli unici luoghi dove si vede gente รจ all’esterno dei supermercati e dei negozi d’alimentari. Occorre rispettare le prescrizioni imposte dal decreto del premier Conte per combattere la diffusione del virus.

Quindi, muniti di carrello ci si mette in fila ad attendere il proprio turno con pazienza. Anche se a volte la pazienza scarseggia.

Pare che all’esterno di un supermercato alla periferia del capoluogo, la situazione si sia animata, sembrerebbe proprio per ragioni di fila.

Gente in coda pure in alcuni esercizi commerciali della provincia, come a Tarquinia.

14 marzo, 2020