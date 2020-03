Uffici dei vigili urbani chiusi per sanificazione

Civitavecchia - Da domani la riapertura

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Al fine di garantire la normale salubrità degli ambienti di lavoro dei dipendenti, parallelamente alle operazioni in corso sulle strade nei vari quartieri cittadini, è stato avviata anche un’accurata campagna di sanificazione degli uffici comunali.

Al momento è interessato da un intervento il comando di polizia locale, sito in via Braccianese Claudia.

Per tale motivo gli uffici dei vigili urbani non saranno raggiungibili fino alla riapertura, prevista per domani mattina.

Stante la mobilitazione di tutte le pattuglie in strada, sarà comunque possibile richiedere l’intervento di agenti di polizia locale attraverso una chiamata al numero unico 112, specificando le proprie esigenze agli operatori telefonici.

Comune di Civitavecchia

18 marzo, 2020