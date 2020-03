“Un campionato irreale, ormai la soluzione migliore è annullare i playoff”

Sport - Volley - Serie B - Il mister della Scarabeo Civita Castellana Grezio commenta la sosta forzata per il coronavirus: "Qualsiasi decisione possibile finirà per scontentare qualcuno"

di Alessandro Castellani

Civita Castellana – La capolista ai tempi del Coronavirus. La Scarabeo Civita Castellana, ferma ormai da un mese a causa prima del turno di riposo e poi dell’emergenza Covid-19, attende nell’incertezza generale di riprendere a giocare quel campionato che vorrebbe vincere per tornare in serie A. Il coach rossoblù Fabrizio Grezio parla di “situazione irreale e senza precedenti”.

“In teoria potrebbe succedere di tutto – commenta Grezio -. Non sappiamo quando riprenderà il campionato e, per assurdo, non sappiamo nemmeno se riprenderà. Stiamo vivendo un momento veramente difficile a tutti i livelli e noi, ovviamente, non siamo immuni”.

Nell’attesa di capire gli sviluppi della situazione, la Scarabeo continua ad allenarsi al Palasmargiassi, ovviamente a porte chiuse e con le dovute precauzioni. Un aiuto viene anche dal fatto che la pallavolo, non essendo uno sport di contatto, presenta meno fattori di rischio rispetto ad altre discipline.

“Facciamo molta attenzione a non creare situazioni pericolose, siamo tutti consapevoli di come bisogna comportarsi – assicura Grezio -. I ragazzi sono sempre presenti in palestra e lavorano tranquilli. Non c’è ancora quel senso di paura, forse perché il contagio qui per il momento non ha raggiunto il livello di gravità del Nord Italia. Cerchiamo di rimanere in forma, per quanto possibile, e speriamo di poter tornare a giocare presto”.

Il problema, però, è proprio l’incertezza assoluta sulla ripresa delle gare ufficiali. Secondo il mister della Scarabeo, “a oggi la soluzione migliore sarebbe evitare i playoff, perché ormai non c’è più tempo per recuperare tutte le partite di campionato saltate e fare anche gli spareggi finali”.

“Alla fine della sosta per il coronavirus – aggiunge Grezio – potrebbero essersi accumulate cinque-sei partite, magari anche di più. Impossibile giocarle tutte entro maggio e fare i playoff regolarmente. Inoltre c’è da considerare che nel Nord Italia lo stop alle gare è arrivato prima che qui, quindi loro ne hanno ancora di più da recuperare. Su che basi si potrebbero incrociare squadre di gironi diversi?”.

Grezio non esclude nemmeno che “il campionato possa chiudersi qui”, visto che “nessuno sa come andrà avanti quest’emergenza”. “Comunque vada – conclude – la federazione sarà costretta, suo malgrado, a prendere una decisione che finirà per scontentare qualcuno. Ma adesso l’unica cosa importante è tornare il prima possibile a vivere normalmente e goderci in serenità lo sport. Poi si penserà al campionato”.

