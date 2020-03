Lettere - Viterbo - Lo sfogo di Simonetta Pierini sullo spostamento dei banchi dal Sacrario al Carmine

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’attesa che l’assessora Mancini mi illumini facendomi comprendere quando un banco del mercato sia qualificato e quando squalificato, voglio di cuore ringraziare gli abitanti del Carmine per l’affettuosa accoglienza, pur rendendosi conto che un mercato di città che diventa di rione avrà ripercussioni consistenti nel nostro lavoro.

Voglio inoltre ringraziare i cittadini che ci hanno manifestato solidarietà, empatia, condivisione e i clienti/amici che ci hanno cercato in questa nuova locazione caotica e assurda, anche solo per abbracciarti.

Coraggio colleghi/amici noi ce la faremo, come sempre, questi amministratori non meritano notti insonni e lacrime perché, anche se vogliono schiacciarci come pidocchi noi continueremo ad essere sempre liberi come farfalle.

Simonetta Pierini

2 marzo, 2020