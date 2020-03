“Una cabina di regia comunale per gestire i buoni spesa”

Covid-19 - Civita Castellana - A richiederlo sono i consiglieri di minoranza

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Il Comune di Civita Castellana sarà chiamato a gestire 64mila euro relativi ai buoni spesa per chi è in difficoltà decisi dal governo Conte.

I buoni saranno erogati alle famiglie con priorità ai nuclei che non sono già assegnatari di sostegno pubblico.

In merito a questo, chiediamo al sindaco la creazione di una cabina di regia aperta a tutte le associazioni di volontariato, all’assessore ai servizi sociali, e alle forze politiche di maggioranza e opposizione tramite i capigruppo.

Chiediamo inoltre creare un fondo comunale dove tutti i cittadini possano donare direttamente e un centro raccolta di farmaci e beni alimentari gestito direttamente dal Comune proprio tramite questa “cabina di regia’’.

Riteniamo fondamentale, in un momento emergenziale come questo che il sindaco e l’amministrazione comunale abbiano la sensibilità di coinvolgere le associazioni di volontariato presenti sul territorio e i capigruppo sia di maggioranze che d’opposizione in queste decisioni e di rendere pubblici e condivisi i criteri di scelta.

Simone Brunelli – PD

Vanessa Losurdo – PD

Yuri Cavalieri – RC

Claudio Parroccini – FI

Maurizio Selli – M5S

Maurizio Serafinelli – M5S

Condividi la notizia:











30 marzo, 2020