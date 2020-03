“Nella Tuscia una struttura dedicata ai pazienti affetti da Coronavirus”

Viterbo - Da Fratelli d'Italia arriva la proposta

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Di fronte alla complessa situazione sanitaria che si è venuta a creare a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 la parola d’ordine che riteniamo debba essere utilizzata è collaborazione per garantire la tenuta del nostro sistema sanitario, utilizzando tutte quelle risorse che abbiamo disponibili e appunto in un’ottica di collaborazione anche tutte quelle strutture sanitarie private che sono presenti sul nostro territorio con l’obiettivo di rafforzare ancora di più la risposta che stiamo dando ai nostri cittadini.

In questo senso come Fratelli d’Italia riteniamo che possa essere una proposta di buon senso quella di prevedere necessariamente anche nella nostra provincia una struttura completamente dedicata ai pazienti da Covid-19 con l’obiettivo di avere a disposizione una struttura specializzata che riduca al minimo il rischio di contagio e che aumenti la disponibilità di posti letto per i pazienti.

A Viterbo non mancano strutture da poter utilizzare e rendere adeguate a questo scopo come per esempio la casa di cura Santa Teresa, auspichiamo che la Regione Lazio e la direzione possa da subito seriamente prendere in considerazione quanto proposto.

Dipartimento Sanità Fratelli d’Italia Viterbo

Condividi la notizia:











9 marzo, 2020