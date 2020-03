“Una task force contro i contagi e le contaminazioni nei luoghi di lavoro”

Emergenza Coronavirus - Stefania Pomante (Cgil), Fortunato Mannino (Cisl) e Giancarlo Turchetti (Uil) scrivono al prefetto Bruno e chiedono più controlli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil al prefetto di Viterbo – Ci risulta che in diversi settori produttivi siano diffusamente disattese le ultime disposizioni governative in merito a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per arginare l’emergenza Covid-19, in particolare le previsioni del comma 7 del Dpcm dell’11 marzo sull’attivazione dei protocolli anticontagio, il protocollo sottoscritto lo scorso 14 marzo da Cgil, Cisl, Uil, associazioni datoriali e governo, nonché del decreto Cura Italia (in particolare articoli 15 e 16).

Ci vengono costantemente segnalate situazioni con gravi rischi di contaminazione dei lavoratori coinvolti e potenziali gravi danni alla salute pubblica. Abbiamo in questi giorni sollecitato i servizi ispettivi competenti, che comprensibilmente ci hanno segnalato carenza di risorse, personale e mezzi.

Con la presente le chiediamo di attivare, attraverso gli strumenti a vostra disposizione, una task force congiunta con le parti sociali al fine di monitorare (anche attraverso gli strumenti telematici) e segnalare situazioni preoccupanti che senza un intervento istituzionale rischiano di creare gravi danni alla salute oltre che a conflittualità nei luoghi di lavoro di cui nessuno di noi in questa fase di emergenza sente il bisogno.

Certi di un suo riscontro, restiamo in attesa e le porgiamo distinti saluti.

Stefania Pomante

Cgil

Fortunato Mannino

Cisl

Giancarlo Turchetti

Uil

23 marzo, 2020