Unindustria, assemblea generale con Mattarella e Conte

Economia - Venerdì 6 marzo al teatro dell’Opera di Roma

Roma – Alla presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella, si svolgerà l’assemblea generale di Unindustria, in programma il prossimo 6 marzo al teatro dell’Opera di Roma. L’assemblea degli imprenditori di Roma e del Lazio terminerà con l’intervento del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Le infrastrutture, la burocrazia, il rischio demografico, l’impegno per i giovani, le ambizioni per lo sviluppo del Lazio, un grande progetto per la Capitale, sono alcuni dei temi che saranno affrontati nella relazione del presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, davanti alla platea composta da ministri, parlamentari di maggioranza e opposizione, sindacati, autorità locali e nazionali.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali della sindaca di Roma Virginia Raggi e del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. A seguire gli interventi del presidente di Unindustria Filippo Tortoriello e del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. L’assemblea si concluderà con l’intervento del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Al teatro Costanzi di Roma (teatro dell’Opera), insieme al presidente Filippo Tortoriello e alla sua squadra, sono previsti oltre 1200 imprenditori, in rappresentanza dell’economia nazionale e regionale, i vertici delle principali multinazionali presenti sul territorio e dei più grandi gruppi industriali italiani. Le Istituzioni locali saranno ampiamente rappresentate dagli Assessori regionali, provinciali e comunali.

2 marzo, 2020