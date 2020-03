“Uniti possiamo salvare il mondo dal Covid-19”

Andrà tutto bene – le buone notizie del lettori La preoccupazione cresce e in mezzo a tante notizie negative spicca l’iniziativa “Andrà tutto bene” con cui i bambini di tutto il paese stanno decorando le finestre e i balconi con striscioni di color arcobaleno. L’obiettivo è quello di portare una ventata d’ottimismo generale e sulla scia di questo Tusciaweb chiede ai suoi lettori di segnalare notizie positive che li hanno coinvolti in questo periodo molto complicato. Come state affrontando l’emergenza sanitaria? Vi è successo qualcosa di bello in questi giorni? O semplicemente, in che modo avete deciso di passare il tempo in casa? Le storie più belle saranno pubblicate nei prossimi giorni dando vita ad un’iniziativa utile anche per costituire un archivio, una memoria storica collettiva. Un libro digitale che tutti potranno sfogliare una volta che questo periodo sarà finalmente alle spalle. Per partecipare alla rubrica “Andrà tutto bene” basta inviare un testo scritto e le proprie foto a Tusciaweb (indirizzo email: redazione@tusciaweb.it oppure via whatsapp al numero 338/7796471), ovviamente unite al vostro nome e cognome. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Sugli scatti sarà apposta la dicitura “tusciaweb copyright”.