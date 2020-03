“Uno straordinario lavoro per la nostra sicurezza”

Coronavirus - Il vicepresidente della regione Lazio Daniele Leodori sul sequestro di 700 mascherine eseguito dalla finanza

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Grazie alle forze dell’ordine per lo straordinario lavoro che stanno facendo con grande umanità per la sicurezza anche sanitaria di tutti noi e un plauso alla guardia di finanza per le operazioni di sequestro di mascherine effettuate in queste ore a Roma e nell’area metropolitana della capitale”.

È quanto scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in merito alle operazioni effettuate questa mattina dal comando provinciale della guardia di finanza di Roma, dai finanzieri del gruppo di Tivoli e dai militari della compagnia di Frascati che hanno sequestrato oltre 700 mascherine non conformi alla normativa nazionale ed europea o vendute a prezzi maggiorati a Roma e a Guidonia Montecelio.

14 marzo, 2020