Cronaca - Intervento dei vigili del fuoco di Gradoli e dei carabinieri - Abitanti evacuati ma la casa è agibile

Acquapendente – Va a fuoco camera da letto, paura ad Acquapendente.

Paura ieri sera intorno alla mezzanotte in via Giuseppe Verdi ad Acquapendente.

Per cause da accertare, si è sviluppato un incendio in una camera da letto al primo piano di un’abitazione.

Probabilmente le fiamme si sarebbero propagate da una termo coperta.

L’incendio ha distrutto gran parte della stanza: in particolare il letto, una poltrona e il materasso.

A dare l’allarme i proprietari della casa che si trovavano al piano inferiore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli, una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone e i colleghi della stazione di Acquapendente.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio evitando che si propagasse nell’abitazione.

Le operazioni si sono concluse intorno alle due.

Per la notte, i quattro abitanti della casa, tra cui due anziani, sono stati evacuati in attesa di effettuare i lavori di sistemazione della camera da letto.

La casa è comunque agibile.

14 marzo, 2020