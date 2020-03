“Valle Faul, sterpaglie tagliate, impacchettate e mai rimosse”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Andrea Bertollini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La scorsa settimana un operatore ha iniziato a tagliare le sterpaglie nel parcheggio davanti alla seconda entrata dell’ascensore di Valle Faul.

Il taglio poi si è concluso con l’impacchettamento delle erbacce con il nastro bianco e rosso della polizia locale.

Se è stata l’iniziativa di un singolo volenteroso che ha provato a ripulire lo spiazzo, alzo le mani. Ma se invece fosse stato un operaio incaricato dall’amministrazione la cosa deve farci riflettere.

Nel vedere lo schifo di questa area forse visibile dalle finestre del comune, mi vengono alla mente alcune domande. Ma non è più complicato avvolgere l’erba tagliata con un nastro piuttosto che rimuoverla? Ma possibile mai che nessun amministratore passi lì davanti e non si vergogna di vedere la sua città in queste condizioni?

Andrea Bertollini

