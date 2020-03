“Valuteremo i modi per evitare il sovraffollamento negli uffici comunali”

Coronavirus - Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena ne parlerà oggi alla riunione coi dirigenti dei vari settori

Viterbo – (p.p.) – “Sugli uffici comunali decideremo che provvedimenti adottare”. Questa mattina il sindaco incontrerà i dirigenti dei vari settori per decidere la strada da intraprendere almeno fino al 15 marzo.

“Valuteremo – dice Arena – la possibilità di adottare degli accorgimenti ed evitare il sovraffollamento negli uffici per essere rispettosi a quello che viene indicato dal decreto.

Non ci sono grosse limitazioni, ma dobbiamo solo individuare le criticità e poi intervenire.

Non so cosa faremo di preciso, se sospendere il ricevimento, chiudere gli uffici per una decina di giorni con procedure specifiche per per pratiche urgenti, magari contattando un numero specifico per concordare l’incontro.

C’è da capire dunque come filtrare e rallentare il flussi delle persone”.

Il sindaco nel frattempo ha anche attivato il Coc (centro operativo comunale). Ma comunque fa sapere che la “situazione è sotto controllo. Siamo attivi h 24 per la gestione dell’emergenza.

In questi giorni – conclude il sindaco – approfitteremo per lavorare all’interno dell’amministrazione e sul bilancio che è il primo appuntamento che ci troveremo di fronte”.

9 marzo, 2020