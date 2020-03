“Io sono vecchio e ne ho viste tante, passerà anche questa…”

Coronavirus - Sport - Rugby - Il presidente dell'Union Viterbo, Roberto Pepponi, parla dell'emergenza sanitaria e lancia l'iniziativa social "It's game time"

Viterbo – (s.s.) – Anche il rugby fa i conti con il Coronavirus. E rimane sospeso, assiste a cancellazioni e aspetta il momento di riorganizzarsi.

In Italia è tutto fermo almeno fino al 3 aprile e in casa Union Viterbo si è passati dalla carica per il big match contro il Firenze (secondo a -4 dalla vetta) alla pausa indefinita e preoccupante per via dell’emergenza sanitaria.

Il club viterbese, primo nel girone F di serie C, dà il via ufficiale all’iniziativa “It’s game time” con cui tifosi, dirigenti e giocatori rimarranno in contatto tramite video social. A parlare dell’idea è il presidente Roberto Pepponi.

“Purtroppo questo maledetto virus è arrivato a colpire anche il nostro sport – racconta il numero uno dell’Union -. Lo ha colpito così come ha colpito la nostra società, le nostre famiglie e il mondo del lavoro. Noi rugbisti, che delle regole abbiamo sempre fatto la nostra storia, non possiamo che rispettarle nella maniera più rigorosa possibile.

La nostra è una famiglia, una comunità. Proprio per questo credo che i dirigenti e i ragazzi abbiano bisogno di mantenere un collegamento che consenta di passare qualche ora a conversare tra passato, presente e futuro. Io sono vecchio e ne ho viste tante, qualcuna anche peggio di questa, vedrete che passerà. Teniamoci in forma, presto ci ritroveremo a giocare e fare quello che più ci piace”.

Samuele Sansonetti

20 marzo, 2020