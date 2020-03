Cronaca - È quanto emerge dal monitoraggio dell'occupazione dei posti letto negli ospedali della regione durante l'emergenza coronavirus

Condividi la notizia:











Venezia – Veneto, terapie intensive piene all’80%. È quanto emerge dal monitoraggio dell’occupazione dei posti letto negli ospedali della regione Veneto durante l’emergenza coronavirus

In tutta la regione i 450 posti letto dei reparti di terapia intensiva hanno attualmente un tasso di occupazione medio dell’80%. Di questi 67 letti sono occupati da positivi al coronavirus.

Proprio da ieri, per fronteggiare l’emergenza, sono stati incrementati altri 48 posti, che si aggiungono agli altri 120 posti letti in terapia subintensiva che sono in fase di allestimento.

Condividi la notizia:











10 marzo, 2020