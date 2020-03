Venti volontari cuciono mascherine per i cittadini di Vignanello

Coronavirus - L'appello del sindaco Vincenzo Grasselli: "Abbiamo bisogno di cotone ed elastici, sta diventando difficile anche reperire il materiale"

Vignanello – (s.s.) – Venti volontari in aiuto all’emergenza mascherine.

Anche a Vignanello, infatti, reperirle è diventato un problema e alcune persone si stanno adoperando per cucirle e donarle ai propri concittadini. Tra i destinatari anche chi opera in prima linea nel soccorso.

“Ringrazio i volontari – racconta il sindaco Vincenzo Grasselli –. A loro va il nostro applauso corale e sincero. I vigili urbani, i carabinieri, la protezione civile e tante altre realtà ci stanno chiedendo supporto. Gli amministratori non si stanno risparmiando e in un momento così difficile è un sollievo assistere al moltiplicarsi di offerte d’aiuto da parte di gente comune”.

Oltre alle mascherine, però, sta diventando complicato trovare il materiale per realizzarle con il fai da te. Da qui l’appello del primo cittadino.

“Abbiamo bisogno di cotone ed elastici – conclude Grasselli – perché sta diventando difficile anche reperire il materiale. Se avete teli di cotone e rimanenze di elastico, che non usate, potete metterli a disposizione per la causa o se anche voi volete cucire mascherine contatteteci. In assenza di ausili qualsiasi espediente atto a limitare le vie del contagio può essere utile e più siamo e prima riusciamo a soddisfare la richiesta del paese. Aiutateci e andrà tutto bene”.

Samuele Sansonetti

20 marzo, 2020