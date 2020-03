Verso il derby a porte chiuse, la Viterbese lavora duro e recupera pezzi

Sport - Calcio - Serie C - Ritmi serrati agli allenamenti al Pilastro con Simonelli e Tounkara tornati in gruppo - Calabro studia il Rieti: 3-4-3 e peggior difesa del girone

Viterbo – (s.s.) – Ritmi serrati per la Viterbese.

La squadra di Antonio Calabro lavora duro in vista del derby laziale di domenica pomeriggio.

A porte chiuse per l’emergenza coronavirus, la partita col Rieti si giocherà senza il supporto dei tifosi di casa a cui i gialloblù vogliono dedicare un successo dopo tre sconfitte di fila contro i cugini amarantocelesti.

Al Pilastro gli allenamenti sono duri e impegnativi ma i motivi per sorridere sono parecchi: dalla ritrovata verve di Andrea De Falco fino al recupero di Mamadou Tounkara e Marco Simonelli, entrambi a disposizione dell’allenatore salentino e pronti a giocarsi due delle undici maglie da titolare pronte a scendere in campo. Michele Volpe, invece, rimane in forse per l’ennesimo infortunio di una stagione fortunata dal punto di vista realizzativo ma falcidiata dai continui guai fisici.

Tra infermeria e rettangolo verde, il tecnico dei leoni sembra avere le idee molto chiare su chi schierare dal primo minuto tra due giorni esatti contro la peggior difesa del girone che in 29 uscite ha raccolto la palla da dentro la propria rete in ben 64 occasioni. Il reparto difensivo, dunque, non è tra i punti di forza del 3-4-3 di Bruno Caneo, tra i protagonisti di un’annata sciagurata tra cambi in panchina, sconfitte a ripetizione (cinque di fila nell’ultimo mese) e punti di penalizzazione.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 8 marzo

Vibonese – Paganese (sabato)

Monopoli – Casertana

Bisceglie – Catania

Picerno – Reggina

S. Leonzio – Rende

Viterbese – Rieti

Avellino – Ternana

Teramo – V. Francavilla

Cavese – Potenza (lunedì)

Catanzaro – Bari (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 66 29 20 6 3 52 19 33 Bari 59 29 16 11 2 53 23 30 Monopoli 57 29 18 3 8 40 21 19 Potenza 55 29 16 7 6 36 23 13 Ternana 51 29 14 9 6 38 27 11 Catania 44 29 12 8 9 38 38 0 Catanzaro 42 29 12 6 11 40 35 5 Teramo 41 29 11 8 10 29 30 -1 Viterbese 39 29 11 6 12 37 37 0 Vibonese 38 29 9 11 9 47 36 11 V. Francavilla 37 29 9 10 10 38 36 2 Avellino 37 29 10 7 12 32 38 -6 Cavese 37 29 9 10 10 24 36 -12 Casertana 35 29 7 14 8 36 35 1 Paganese 35 29 8 11 10 34 33 1 Picerno 32 29 8 8 13 29 36 -7 S. Leonzio 26 29 6 8 15 30 46 -16 Bisceglie 20 29 3 11 15 21 39 -18 Rende 18 29 3 9 17 19 49 -30 Rieti 12 29 4 5 20 28 64 -36

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

6 marzo, 2020