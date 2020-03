Viterbo - Il messaggio della famiglia Fabio Palozzi al personale dell'hospice "Suore ospedaliere" di Villa Rosa

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il dolore è quella cosa che, come dice una nota pubblicità, quando arriva arriva, non ti lascia scelta, non ti lascia scampo.

Ti colpisce inatteso e ti tramortisce, ti senti come un pugile appena atterrato da una scarica di colpi alla testa e alla bocca dello stomaco.

All’inizio non capisci nemmeno bene ciò che sta succedendo, poi, per fortuna, giunge una mano tesa, una mano caritatevole e dolce che non può lenire il tuo dolore ma almeno aiutarti a sopportarlo, questo sì.

Questa mano tesa, per noi, è stato tutto il personale dell’hospice “Suore ospedaliere” di Villa Rosa di Viterbo.

A voi tutti vogliamo dire grazie!

Grazie, per la comprensione e il vostro sorriso, quando era quasi insostenibile trattenere la disperazione.

Un ringraziamento dal più profondo del cuore a tutto il personale indistintamente. Vi siete dimostrati “Angeli” mandati dal cielo per alleviare le sofferenze sia del malato che dei suoi familiari.

Avete sempre dato prova, in ogni frangente, di umanità, impegno e professionalità. Grazie ancora per aver assistito con tanto amore e sensibilità il nostro caro Fabio durante tutto il suo percorso di sofferenza.

Certi che da lassù anche lui vi sarà riconoscente, con affetto e stima salutiamo.

Famiglia Fabio Palozzi

10 marzo, 2020