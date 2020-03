“Viaggiatori ammassati in treno come bestie, alla faccia del decreto Coronavirus…”

Trasporti - L'intervento del Comitato pendolari Orte dopo l'incendio di ieri a Settebagni: "Scriveremo al ministro dei Trasporti e a quello della Salute, ci aspettano giorni di passione"

di Alessandro Castellani

Orte – Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, a poche ore dalla pubblicazione delle misure straordinarie del governo per prevenire i contagi, i pendolari della linea ferroviaria Roma-Orte hanno vissuto una delle giornate più estreme della loro già difficile condizione.

L’incendio alla stazione di Settebagni, unito a un altro guasto nelle stesse ore sempre sulla tratta tra Settebagni e Capena, hanno mandato letteralmente in tilt la linea, con decine di treni cancellati e ritardi enormi per tutta la giornata. Il risultato? Affollamento disumano dei pochi convogli in viaggio e delle banchine, in barba a tutte le norme di sicurezza imposte dal governo.

Ieri mattina diversi treni regionali diretti a Roma Termini (tra cui il 7571 da Viterbo e il 2481 da Perugia, in piena fascia pendolari) sono stati soppressi o bloccati a Orte. Centinaia i viaggiatori ammassati davanti ai binari, a cui Trenitalia, per raggiungere la Capitale, ha offerto la possibilità di salire su Frecciarossa e Intercity in fermata straordinaria, senza pagare il supplemento del biglietto.

Alla stazione di Fara Sabina, inoltre, sono stati attivati dei bus sostitutivi per potenziare la tratta.

La situazione è rimasta caotica fino alla sera. Coi ritardi accumulati nell’arco di tutta la giornata, anche dai convogli alta velocità, per i pendolari il rientro dal lavoro è stato un vero e proprio viaggio della speranza. Trenitalia ha nuovamente introdotto fermate straordinarie e messo a disposizione i treni a lunga percorrenza, dalle 16 è tornato in funzione il binario in direzione nord a Settebagni, ma i disagi sono stati soltanto contenuti.

Il Copeo – Comitato pendolari Orte ha fatto sapere che scriverà al ministro dei Trasporti Paola De Micheli e a quello della Salute Roberto Speranza “per informare sulla situazione”.

“Non entriamo nel merito delle cause del guasto a Settebagni – spiega il comitato – perché non siamo la magistratura. Ci limitiamo a prendere atto che è successo un incidente grave, che avrà strascichi anche nei prossimi giorni. Per questo vogliamo sapere, per quanto possibile, cosa dobbiamo aspettarci”.

Secondo il Copeo “le condizioni sulle banchine della stazione di Orte e dentro ai treni erano veramente allucinanti, anche alla luce delle nuove disposizioni sul Coronavirus che vietano gli assembramenti”. Se non altro, però, “la comunicazione con Trenitalia e Rfi è stata efficiente e c’era anche un addetto sul marciapiede a informare personalmente i viaggiatori”.

“Ieri abbiamo toccato con mano la contraddizione di fatto tra i nuovi obblighi imposti dal decreto Coronavirus e le condizioni in cui viaggiamo noi – conclude il Copeo -. Purtroppo, però, bisogna essere realisti e riconoscere che per chi viaggia coi mezzi pubblici è praticamente impossibile evitare i contatti ravvicinati. D’altro canto, ci piacerebbe vedere una manutenzione più attenta e regolare sulla linea, che ridurrebbe di molto se non i rischi per la salute, quantomeno i disagi a cui siamo costretti quasi tutti i giorni”.

4 marzo, 2020