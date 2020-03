Viterbo - Fermati dalla municipale In centro e ai Cappuccini - Una terza persona, autorizzata a circolare, era alla guida senza patente

Viterbo – (sil.co.) – Violano il divieto di uscire senza motivo, due denunce. Fermati in centro e ai Cappuccini dalla municipale.

Una terza persona era in regola con l’autocertificazione, aveva l’autorizzazione a circolare per tornare dal lavoro, peccato che fosse alla guida senza patente.

Protagonista un cittadino senegalese fermato ieri mattina per un controllo dalla polizia municipale in via Giacomo Puccini, tra le Pietrare e la Grotticella, a Viterbo.

Il personale del comando di via Monte Cervino ha intensificato ulteriormente i controlli nel capoluogo, culminati attorno alle 17,30 col fermo, alla rotatoria dell’Ipercoop, di un senegalese cui era stata negata la protezione internazionale, poi espulso dal territorio nazionale, che ha dato in escandescenze e non ha saputo giustificare il possesso di un cellulare denunciato come smarrito.

Sempre ieri, gli agenti del comandante Mauro Vinciotti hanno denunciato perchè in strada senza validi motivi un uomo d’origine romena, fermato per un controllo in via Monte Nevoso, ai Cappuccini.

Per lo stesso motivo è stato denunciato un giovane africano, di nazionalità nigeriana, che nella mattinata è stato trovato mentre girovagava a piedi in via Ascenzi, tra il Sacrario e piazza del Comune.

22 marzo, 2020