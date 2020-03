Viterbese ferma al palo, la ripresa diventa un rebus

Sport - Calcio - Serie C - Gli allenamenti di gruppo dovrebbero ricominciare martedì ma le incognite sono molte, tra condizioni di sicurezza da rispettare e campionato bloccato

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Parlare di calcio in questi giorni è molto, molto difficile.

Quello che dovrebbe essere uno sfogo per tifosi e appassionati diventa l’ultimo dei problemi, in una situazione di emergenza sanitaria che ha chiuso una buona parte degli italiani tra le mura domestiche.

La Viterbese, così come tutte le altre colleghe di serie C, è ferma al palo con i giocatori costretti ad allenarsi da casa o all’aria aperta in attesa di una ripresa che al momento è fissata per martedì.

I nodi da sciogliere, comunque, sono tanti, come le condizioni di sicurezza da rispettare dettate dal governo che costringeranno le squadre a lavorare solamente sulla parte atletica senza contatti. In tutto all’interno di uno scenario in cui il campionato è rimandato fino al 3 aprile, ma che difficilmente riuscirà a riprendere nel weekend successivo, quando al Rocchi sarebbe in programma la partita tra i gialloblù e la Ternana.

In quest’ultimo caso, come sopra, regna l’incertezza: anche nella migliore delle ipotesi difficilmente il campionato ricomincerà subito alla prima data utile, con le formazioni reduci da un mese a singhiozzo tra allenamenti dimezzati e nessuna amichevole.

Alla banda di Antonio Calabro non resta che aspettare nuove disposizioni attese all’inizio della prossima settimana. Intanto il presidente Marco Romano ha ordinato anche la chiusura degli allo stadio e l’ufficio stampa ha organizzato una challenge social tra calciatori e tifosi, invitando questi ultimi a postare video casalinghi durante il periodo di emergenza sanitaria.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

35esima giornata

domenica 5 aprile

Rieti – Avellino (sabato)

S. Leonzio – Picerno

Casertana – Catania

Teramo – Bari

Rende – Reggina

Viterbese – Ternana

Catanzaro – Vibonese

Potenza – V. Francavilla

Monopoli – Cavese

Paganese – Bisceglie

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 69 30 21 6 3 54 19 35 Bari 60 30 16 12 2 54 24 30 Monopoli 57 30 18 3 9 40 22 18 Potenza 56 30 16 8 6 36 23 13 Ternana 51 30 14 9 7 38 29 9 Catania 47 30 13 8 9 39 38 1 Catanzaro 43 30 12 7 11 41 36 5 Teramo 41 30 11 8 11 29 31 -2 Avellino 40 30 11 7 12 34 38 -4 V. Francavilla 40 30 10 10 10 39 36 3 Vibonese 39 30 9 12 9 48 37 11 Viterbese 39 30 11 6 13 37 38 -1 Casertana 38 30 8 14 8 37 35 2 Cavese 38 30 9 11 10 24 36 -12 Paganese 36 30 8 12 10 35 34 1 Picerno 32 30 8 8 14 29 38 -9 S. Leonzio 29 30 7 8 15 31 46 -15 Bisceglie 20 30 3 11 16 21 40 -19 Rende 18 30 3 9 18 19 50 -31 Rieti 15 30 5 5 20 29 64 -35

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

14 marzo, 2020