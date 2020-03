Viterbese – Rieti, occhio a viabilità e divieti di sosta

Viterbo - Comune - A partire dalle ore 15,30 di domenica 8 marzo

Viterbo – Riceviamo pubblichiamo – In occasione della partita di calcio Viterbese – Rieti, in programma domenica 8 marzo allo stadio comunale Enrico Rocchi, come da ordinanza n. 126 del 5/3/2020 della polizia locale, saranno in vigore i seguenti provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare:

– dalle ore 15,30, divieto di sosta con rimozione in via di Pratogiardino, via della Palazzina (dall’intersezione con via Gargana a via Caduti sul Lavoro), e in via J.H. Newman;

– dalle ore 15,30, divieto di circolazione veicolare in via di Pratogiardino e in via J.H. Newman.

Dalle ore 15,30 fino a cessata necessità, qualora se ne ravvisi l’esigenza, potrà essere – anche temporaneamente – interdetto il transito veicolare in via della Palazzina, con deviazione su via L. Rossi Danielli e via Gargana.

Comune di Viterbo

6 marzo, 2020