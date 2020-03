Viterbese, per Scalera rottura del menisco e stagione finita

Sport - Calcio - Serie C - Il difensore, preso di mira dalla sfortuna, chiude l'annata con zero presenze - Squadra: ripresi gli allenamenti verso la sfida col Rieti

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Ancora un brutto infortunio per Giuseppe Scalera.

Il difensore della Viterbese è falcidiato dalla sfortuna, che si è accanita contro di lui anche in questa stagione.

Per il 22enne doveva essere l’annata del riscatto e del completo recupero dal problema al crociato ma nel ritiro di Mesagne, tra la trasferta di Bisceglie e quella di Rende, è arrivata l’ennesima pessima notizia con un contrasto in allenamento e la rottura del menisco.

Davvero una brutta tegola, per il calciatore pugliese. Che di fatto chiude il 2019-2020 con zero presenze e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e alla successiva riabilitazione prima di tornare all’attività agonistica.

Con sette presenze sia nella passata stagione che in quella ancora prima, per lui fino a questo momento le cose migliori sono arrivate nel 2016-2017 con 24 gettoni tra Bari e Fiorentina, tra i quali spiccano le tre partite in serie B con la maglia dei galletti. L’augurio dello staff laziale, in questo senso, è quello che il calciatore possa tornare nelle condizioni di allora quanto prima.

Rientrata dal sud con quattro punti su sei, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del derby col Rieti di domenica al Rocchi. Per Antonio Calabro sono in vista alcuni recuperi importanti: Francesco De Giorgi e Stefano Antezza dalle squalifiche ed Emmanuel Besea dal trauma che l’ha tenuto fuori per dieci giorni. Inoltre Andrea De Falco avrà una settimana in più di lavoro sulle gambe e potrà dare il suo contributo in maniera ancor più tangibile. Da valutare le condizioni di Michele Volpe, Marco Simonelli e Mamadou Tounkara: per il primo un ematoma che non gli permette di lavorare bene, per il secondo un leggero problema muscolare e per il terzo dolori alla schiena accusati proprio ieri.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 8 marzo

Vibonese – Paganese (sabato)

Monopoli – Casertana

Bisceglie – Catania

Picerno – Reggina

S. Leonzio – Rende

Viterbese – Rieti

Avellino – Ternana

Teramo – V. Francavilla

Cavese – Potenza (lunedì)

Catanzaro – Bari (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 66 29 20 6 3 52 19 33 Bari 59 29 16 11 2 53 23 30 Monopoli 57 29 18 3 8 40 21 19 Potenza 55 29 16 7 6 36 23 13 Ternana 51 29 14 9 6 38 27 11 Catania 44 29 12 8 9 38 38 0 Catanzaro 42 29 12 6 11 40 35 5 Teramo 41 29 11 8 10 29 30 -1 Viterbese 39 29 11 6 12 37 37 0 Vibonese 38 29 9 11 9 47 36 11 V. Francavilla 37 29 9 10 10 38 36 2 Avellino 37 29 10 7 12 32 38 -6 Cavese 37 29 9 10 10 24 36 -12 Casertana 35 29 7 14 8 36 35 1 Paganese 35 29 8 11 10 34 33 1 Picerno 32 29 8 8 13 29 36 -7 S. Leonzio 26 29 6 8 15 30 46 -16 Bisceglie 20 29 3 11 15 21 39 -18 Rende 18 29 3 9 17 19 49 -30 Rieti 12 29 4 5 20 28 64 -36

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

Condividi la notizia:











4 marzo, 2020