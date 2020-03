Viterbo ambiente, iniziata la sanificazione stradale

Coronavirus - Operai al lavoro dalle 6 di stamani - L'attività proseguirà nel pomeriggio e nei prossimi giorni

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nel particolare momento storico causato dell’emergenza Covid-19, l’Avi Gesenu/Cns Cosa Tecnoservice, mettendo in campo attraverso la Viterbo ambiente Scarl impegno, professionalità e spirito di sacrificio, sta garantendo alla cittadinanza il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento stradale con tutte misure cautelative previste per la tutela della salute del cittadino e del personale.

In collegamento costante con le istituzioni, la struttura sta operando nell’attuazione delle disposizioni del governo, dando priorità alla tutela della salute pubblica, condividendo senza indugio e con puntualità i piani operativi, predisponendo piani emergenziali da utilizzare in caso di necessità, con la massima attenzione a mettere in operatività un organico strettamente necessario alla fruizione dei servizi e favorendo compatibilmente l’utilizzo delle ferie, congedi retribuiti e permessi.

Con la consapevolezza di svolgere un servizio pubblico, nella rimodulazione dei servizi la Viterbo ambiente, senza ulteriori costi per l’amministrazione comunale ha avviato a partire dalle 6 di questa mattina un’attività straordinaria di sanificazione stradale sia con spazzatrici meccanizzate nel percorso ordinario (una 6mc, due 4mc e una 2mc) che con mezzo attrezzato con barra lava-strade ad alta pressione. Attività che, oltre a proseguire nel pomeriggio con altra tipologia di attrezzatura a disposizione anche in alcune vie del centro storico, interesserà nei prossimi giorni le vie del territorio comunale.

L’attività sarà avviata dalla Viterbo Ambiente anche nel territorio comunale di Montefiascone, a partire dal centro storico, dalle 6 di domani, sabato 14 marzo.

Nessuna raccomandazione particolare alla cittadinanza essendo il prodotto, di concerto con la struttura di riferimento dell’Asl Viterbo, erogata con diluizioni e modalità non pericolose.

