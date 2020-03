Viterbo Ambiente, sospesa la distribuzione di sacchi

Coronavirus - In via cautelativa, dal 10 marzo fino a superata emergenza

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La distribuzione di sacchi per la raccolta delle frazioni “Imballaggi in plastica/metallo” e “Organico – rifiuto biodegradabile proveniente da mense e cucine” presso i locali della sede di Viterbo Ambiente in Viterbo – strada Poggino 63 e presso le frazioni (primo venerdì del mese) sarà sospesa, in via cautelativa, a far data dal 10.03.2020 fino a superata emergenza.

Per la consegna delle attrezzature a nuove utenze e/o sostituzione di attrezzature danneggiate, la Viterbo Ambiente ha già predisposto un servizio straordinario di consegna presso l’utenza. Il servizio va richiesto tramite una delle seguenti modalità:

– telefonicamente 0761/253997 (sia da telefonia fissa che mobile)

– Numero Verde 800 81 48 48 (solo da telefonia fissa), fax: 0761/250443 , email: info@viterboambiente.net , PEC: viterboambiente@legalmail.it .

Comune di Viterbo

9 marzo, 2020