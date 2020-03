Il giornale di mezzanotte - Cultura - L'omaggio della famiglia Sensi che dona il suo libro-gioiello a tutti in un momento così difficile

Condividi la notizia:











Viterbo – (f.b.) – “Viterbo, città del conclave e delle terme” gratis online come regalo per chi sta a casa.

Il link al libro

La cultura ai tempi del Coronavirus si è ridotta e ridimensionata come tutto il resto della vita sociale e lavorativa. Cinema, biblioteche, musei e teatri sono chiusi. Ma c’è internet. E internet può essere anche un enorme veicolo di cultura.

E’ quello che ha capito la famiglia Sensi e ha trovato il modo di fare di necessità, virtù. Ed ecco che il libro-gioiello “Viterbo, città del conclave e delle terme”, realizzato in 300 preziosissime copie e mai messo in vendita, ora è disponibile in formato pdf sul sito dello studio grafico Frasi, che lo ha realizzato.

Pochi click e gli schermi di tutti i viterbesi (e non solo) saranno colorati dalle foto sorprendenti di Francesco Bonasera e Daniele Quadraccia, affiancate ai testi intensi e originali di Antonello Ricci.

Protagonista, senza alcun dubbio, è Viterbo: la sua storia, le sue acque, i suoi monumenti.

In giornate come queste, in cui per molti è difficile trovare un modo per passare il tempo in casa, questo libro può essere un pretesto per immergersi in una Viterbo lontana, ma che così potremmo tutti sentire più vicina. Riscoprirla, conoscerla meglio e amarla un po’ di più.

Articoli: “Viterbo città del Conclave e delle terme”, il libro-gioiello dei Sensi donato al vescovo – Un libro prezioso che profuma di viterbesità…

Condividi la notizia:











31 marzo, 2020