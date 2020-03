Comune - Il vicesindaco Contardo sull'iniziativa programmata per fine mese che rischia di saltare per il Coronavirus

Viterbo – (g.f.). “Viterbo in Fiore, se va bene si farà a giugno…”. Altrimenti, l’appuntamento che fa fiorire il quartiere medioevale ed erede di San Pellegrino in Fiore, dovrà attendere un anno per il suo debutto. Il vicesindaco Enrico Maria Contardo vede poche alternative.

L’incertezza da Coronavirus mette a serio rischio l’iniziativa. E non solo quella.

Era in programma a fine aprile. “Di certo sarà rinviata, se va bene a giugno – spiega Contardo – più avanti, a luglio, non credo che sarebbe possibile”.

A palazzo dei Priori si erano preparati. “I fondi li abbiamo stanziati in bilancio, così come il progetto, che è pronto. Non appena usciremo da questa situazione siamo pronti per partire”.

Date in questo momento è impossibile ipotizzarle. “Difficile fare previsioni – ammette Contardo – ma l’ipotesi di tenerla tra fine aprile e maggio è molto lontana.

È tutto in stand by. Viterbo in Fiore come altre iniziative culturali. Come assessorato al Bilancio siamo in attesa, così come quello alla Cultura”.

Si può solo sperare. “Di riprendere al più presto la normale vita e rimettere in campo, nel settore Cultura, tutte le iniziative di primavera ed estate”.

Appena più avanti c’è il 3 settembre, Santa Rosa. “Per fortuna, in questo caso è una data ancora lontana”. Più di cinque mesi davanti. “Per allora voglio sperare di esserci ripresi da tempo”.

24 marzo, 2020