A Viterbo il numero più alto di positivi: 19, a Rieti 5

Coronavirus - Oggi tra le province del Lazio esclusa Roma, secondo i dati della regione

Condividi la notizia:











Viterbo – Oggi a Viterbo il maggior numero di positivi al Coronavirus. Sono 19 i nuovi casi, secondo gli aggiornamenti dalla regione Lazio, mentre a Rieti 5, Latina 10, Frosinone 14.

Asl Viterbo: 19 nuovi casi positivi. 666 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro il 26 marzo saranno attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive e ulteriori 12 di terapia intensiva il 30 marzo .

Asl Rieti: 5 nuovi casi positivi. 20 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Disponibili ulteriori 14 posti #covid19. Entro la prossima settimana saranno attivati ulteriori 18 posti letto dedicati all’Ospedale De Lellis.

Asl Latina: 10 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo di 53 anni e uomo di 70 anni di Fondi, entrambi all’Ospedale Goretti. All’Ospedale di Gaeta domani saranno ricoverati i primi 4 pazienti positivi. Attivati ulteriori 30 posti letto no #covid19 all’Ospedale Goretti di Latina.

Comune di Fondi: continua lo screening per immagini elaborate da intelligenza artificiale delle tac sospette #covid19: 120 già effettuate. Predisposti i termoscanner e i termometri laser per la rilevazione della temperatura all’ingresso del MOF.

Asl Frosinone: 14 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 68 anni a Cassino con patologie preesistenti. 4 pazienti sono guariti. 81 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata la Casa di Cura INI Città Bianca e avviata l’indagine epidemiologica. Attivati 22 posti letto di terapia intensiva e 18 di malattie infettive.

Asl Roma 1: 16 nuovi casi positivi. 574 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti #covid19. Iniziato il trasferimento dei pazienti. Disponibili entro sabato 28 marzo.

Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. 47 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi disponibili ulteriori 32 posti letto che diventeranno 62 all’Ospedale Pertini.

Asl Roma 3: 21 nuovi casi positivi. 347 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il piano terra dell’Ospedale Grassi. Attivati già 8 posti letto e ulteriori 17 disponibili entro il 25 Marzo. Disponibili al CPO 14 posti per pazienti in sorveglianza attiva.

Asl Roma 4: 9 nuovi casi positivi. Decedute 2 donne di 82 e 83 anni entrambe con patologie pregresse. 709 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia.

Asl Roma 5: 32 nuovi casi positivi. 916 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 14 posti di terapia intensiva. Si lavora per riconvertire l’Ospedale di Monterotondo in Covid Hospital per ulteriori 60 posti letto dedicati.

Asl Roma 6: 10 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 56 all’Ospedale di Anzio con gravi patologie preesistenti. 80 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Già operativi ulteriori 26 posti di pneumologia covid19 all’Ospedale dei Castelli da implementare a 73 posti letto dedicati a #covid19. In corso la riorganizzazione del Regina Apostolorum, disponibili già 20 posti letto.

Condividi la notizia:











23 marzo, 2020